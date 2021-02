Dôchodcovia prehrávajú

Dôchodcovia sú najslabšou lobistickou organizáciou a preto aj záujem je upriamený iným smerom. Diskusia o prekrútenom výroku koaličnej poslankyne sa síce problému dotkne, no zaočkovanie DSS-siek do dvoch týždňov sa neuskutoční.

V DSS sa nonstop testuje a sú v prvej skupiny očkovania. Neviem čo ešte viac urobiť?, napísal mi v prvé januárové dni v súkromnej konverzácii jeden člen vlády. Tému očkovania seniorov som zachytil v decembri 2020 po kritike očkovacieho plánu od mimovládnej organizácie Ineko. Neskôr bol síce očkovací plán zmenený, ale iba na papieri.

Dva mesiace som sa aj z osobných dôvodov téme venoval. Komunikoval som s viacerými koaličnými politikmi, pracovníkmi v DSS ako aj v samospráve. Som silne osobne presvedčený, že vykúpením z pandémie je očkovanie a začať sme mali od najzranitelnejších skupín. K 24. februáru boli zaočkovaní klienti iba 242 zariadení Domovov sociálnych služieb (DSS) z celkového počtu 607, vyplýva to z odpovede Ministerstva zdravotníctva na moju infožiadosť.

Prečo dnes pri počte takmer 280 000 zaočkovaných nie je veľká väčšina najzraniteľnejších skupín už zaočkovaná? Nedostatok vakcín príčinou zjavne nie je, nakoľko napríklad v domovoch sociálnych služieb žije spolu asi štvrtina z počtu už dnes zaočkovaných občanov. Absolútne zbytočné registrovanie na Ministerstve práce, posielanie údajov na ďalšie ministerstvo a napokon neexistujúci časový plán a ad hoc tvorené očkovacie mobilné tímy. Zlyhanie je v riadení a tam treba hľadať aj riešenie. Riaditeľky DSS-iek nemôžu byť ponechané bez pomoci a súčasne tempo očkovania je čakaním na ťažké obdobie.

Rovnako lepšiu organizáciu si vyžaduje očkovanie občanov nad 75 rokov, internetový formulár nie je dôkladnou starostlivosťou, ktorú si všetci zaslúžia. Ak vieme organizovať plošné testovanie, prečo nemáme záujem podať pomocnú ruku najslabším?

Na problém upozorňujú mimovládne organizácie, menil sa aj očkovací plán, ale skutočná zmena je mimo záujmu. Volanie po vyvodení zodpovednosti je síce namieste, no problém zostane. Čo môžeme teda urobiť?

Po prvé, zveriť riadenie očkovania jednej osobe – očkovaciemu lídrovi s právomocami voči ostatným rezortom. Môže to byť minister alebo štátny tajomník. Mal by však disponovať právomocami na plánovanie a riadenie očkovania, získavanie a zverejňovanie údajov. Očkovanie by malo byť oddelené od iných činností v boji proti pandémii.

Po druhé, vytvoriť záväzný časový plán pre očkovanie v DSS, tak aby bol proces podania prvej vakcíny ukončený v dvoch týždňoch, nie až v apríli. Dosiahnutie zaočkovania DSS v apríli je zlyhaním, nie riešením.

Po tretie, zverejniť zoznam mobilných tímov s teritoriálnou pôsobnosťou a kontaktnými údajmi pre DSS. Dostupnosť pre všetky DSS-ky musí byť prioritou.

Ako zastaviť šírenie vírusu nevieme, ako zabrániť vysokému počtu hospitalizovaných a zomierajúcich však vieme. Na túto otázku by mala byť upriamená pozornosť, tak aby verejný tlak priniesol potrebnú zmenu.

Tieto opatrenia sme rozposlali ako tlačovú správu SPOLU – občianska demokracia do všetkých slovenských médií. Musím však konštatovať, dôchodcovia prehrávajú. Sú najslabšou lobistickou organizáciou a preto aj záujem médií je upriamený iným smerom. Diskusia o prekrútenom výroku koaličnej poslankyne sa síce problému dotkne, no zaočkovanie DSS-siek do dvoch týždňov sa neuskutoční. Pritom viac ako diskusia o sputnikoch, odvolávaní ministrov, by nás mal trápiť osud našich blízkych.